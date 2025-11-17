Απεργία 18 Νοεμβρίου: Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train

Σημαντικές αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού, θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της στη 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.
Απεργία 18 Νοεμβρίου: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια
Παράλληλα, σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, δύο βραδινά δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς–Κιάτο θα εκτελεστούν μερικώς με λεωφορεία.
Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια 2302 (αναχώρηση 21:14) και 2304 (αναχώρηση 22:14) θα αντικατασταθούν στο τμήμα Μαγούλα–Κιάτο, χωρίς ενδιάμεση στάση στο Ζευγολατιό.
Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην επίσημη ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο 14511, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών.
