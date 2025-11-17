Μενού

Απεργία 18 Νοεμβρίου: Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train

Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας της Hellenic Train.

Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη
Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
Σημαντικές αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού, θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της στη 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Απεργία 18 Νοεμβρίου: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Παράλληλα, σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, δύο βραδινά δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς–Κιάτο θα εκτελεστούν μερικώς με λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια 2302 (αναχώρηση 21:14) και 2304 (αναχώρηση 22:14) θα αντικατασταθούν στο τμήμα Μαγούλα–Κιάτο, χωρίς ενδιάμεση στάση στο Ζευγολατιό.

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην επίσημη ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο 14511, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών.

