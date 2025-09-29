Μενού

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Χωρίς ταξί η χώρα - Και ο ΣΑΤΑ στις κινητοποιήσεις

Χωρίς ταξί η χώρα κατά την Πανελλαδική απεργία της Τετάρτης.

Τα ταξί απεργούν
Τα ταξί απεργούν | Intime
Προς πανελλαδική απεργία κινείται μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, μετά την κήρυξη από ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ και άλλα σωματεία. Κύριο αίτημά τους αποτελεί το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας. 

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ φωνάζουν όχι στο 13ωρο και ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Και τα ταξί στην απεργία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Τα ΜΜΜ δεν έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση ακόμη για το εάν θα συμμετέχουν στην απεργία. Είθισται να συμμετέχουν με στάσεις εργασίας και να λειτουργούν τις ώρες των απεργιακών συγκεντρώσεων, προκειμένου να διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους οι απεργοί. 

