Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανένα δρομολόγιο στα τρένα - Ποια αλλάζουν με λεωφορεία

Μεγάλη αναμένεται να είναι η συμμετοχή στην αυριανή 24ώρη απεργία της 1ης Οκτωβρίου, που εξήγγειλαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με τα μέσα μεταφοράς, μεταξύ αυτών και τα τρένα, να επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, που επικαλείται την ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

Το 2302 και το 2304 στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό).

Το 2534 στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος).

Το 2539 στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες, καθώς κηρύχθηκε παράνομη η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία την οποία έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

«Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025» συμπληρώνει σχετικά η ΥΠΑ.