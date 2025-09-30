Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία

Σε πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 κατεβαίνουν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλα σωματεία. Κύριο αίτημά τους αποτελεί το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ φωνάζουν όχι στο 13ωρο και ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με Μετρό, Ηλεκτρικό, λεωφορεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΗΣΑΠ, το Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και το τραμ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα της 1ης Οκτώβρη για να εξυπηρετήσουν τη μετακίνηση των απεργών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ για την 24ωρη απεργία, θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους από τις 09:00 έως τις 21:00.

Δηλαδή, θα κάνουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθεί το τραμ

Από τις 09:00 έως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργεί το τραμ αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ημέρα πανελλαδικής απεργίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις «αντιεργατικές πολιτικές και καλούν όλα τα μέλη, εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, νέους και νέες να πάρουν μέρος στο κεντρικό απεργιακό συλλαλητήριο στις 11 αύριο το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.