Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς

Πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλα σωματεία. Κεντρικό αίτημά τους αποτελεί το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ φωνάζουν όχι στο 13ωρο και ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία που κάλεσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν.

Η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού για το εάν θα απεργήσει ή όχι.

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απεργήσει τότε έχουν κενό. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα ενημερωθούν, επίσης, το πρωί της ίδιας ημέρας από τη διεύθυνση του σχολείου για το αν απεργούν οι εκπαιδευτικοί.

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικού: Η ανακοίνωση για την απεργία

O ΟΙΕΛΕ, ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ενακοίνωσή του σημειώνει πως: «συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη, 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ.

Η απεργία κηρύχθηκε, διότι η κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα, έχει καταντήσει την εργασία λάστιχο εξαφανίζοντας την έννοια του ωραρίου».