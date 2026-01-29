Απεργία 3 Φλεβάρη: Πανελλαδική κινητοποίηση για το δυστύχημα στη «Βιολάντα» – Ποιοι συμμετέχουν

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Γάλα – Ποτά – Τρόφιμα προχωρά σε 24ωρη κλαδική απεργία την Τρίτη 3 Φλεβάρη, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Καλεί όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10 π.μ., στο Υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας άμεσα μέτρα προστασίας και ουσιαστικούς ελέγχους.

Στάσεις εργασίας και δράσεις πριν την απεργία

Πλήθος σωματείων προχωρούν σε στάσεις εργασίας και συσκέψεις:

Tastyfood ΑΒΓΕ : δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες την Παρασκευή.

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Αττικής : στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες σήμερα Πέμπτη.

Συνδικάτο Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών Ηρακλείου: σύσκεψη ΔΣ σήμερα Πέμπτη, 6 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις την ημέρα της απεργίας

Τα συνδικάτα του κλάδου οργανώνουν συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα:

Αθήνα : 10 π.μ., Υπουργείο Εργασίας

Χαλκίδα : 10 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

Πάτρα : 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

Μεσσηνία : 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 6 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

Συμμετοχή στην απεργία δηλώνουν επίσης τα συνδικάτα Αττικής και Νήσων, Εύβοιας, Ιωαννίνων, Φθιώτιδας, Ηρακλείου, καθώς και η Αγωνιστική Ενότητα στην Coca‑Cola 3E Σχηματαρίου.

«Δεν αποδεχόμαστε η ζωή μας να λογίζεται ως κόστος» – Το μήνυμα των εργαζομένων

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι οι ελλείψεις μέτρων ασφαλείας και η προτεραιότητα στο κέρδος οδήγησαν στο δυστύχημα στη «Βιολάντα». Τονίζει ότι:

οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει μυρωδιά αερίου,

η παραγωγή συνέχισε παρά τον κίνδυνο,

οι έλεγχοι γίνονται «εκ των υστέρων»,

η ανθρώπινη ζωή αντιμετωπίζεται ως κόστος.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι τα εργατικά ατυχήματα είναι «προδιαγεγραμμένα» όταν η ασφάλεια υποβαθμίζεται για χάρη της παραγωγικότητας.

Τα αιτήματα της απεργίας

Οι εργαζόμενοι απαιτούν:

Πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος στη “Βιολάντα” και απόδοση ευθυνών

Μέτρα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων σε όλους τους χώρους δουλειάς

Απαγόρευση νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιομηχανία

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Κατάργηση εργολαβιών και δουλεμπορικών γραφείων

Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις και μέτρα υγείας & ασφάλειας

Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση στους χώρους εργασίας

Τα συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους του κλάδου να δώσουν μαζικό παρών στις συγκεντρώσεις της 3ης Φλεβάρη, στέλνοντας μήνυμα ότι η ζωή και η ασφάλεια δεν μπαίνουν στο ζύγι του κέρδους.