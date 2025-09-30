Απεργία αύριο: Τι ισχύει για τα ταξί και τις πτήσεις

Με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, ξεκινάει ο Οκτώβριος. Σε αυτή θα συμμετέχουν και οι οδηγοί ταξί, όπως έχουν ανακοινώσει.

Απεργία αύριο: Τι θα γίνει με τα ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

Κανονικά οι πτήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία είχε αποφασίσει να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, η απεργία κρίθηκε παράνομη έπειτα από προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά.