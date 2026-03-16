Απεργία διαρκείας εξετάζουν οι οδηγοί ταξί: Ρήξη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών

Η αντίθεση του κλάδου των ταξί στο νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή και η μη εύρεση μέχρι σήμερα κοινού τόπου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως προς τις διεκδικήσεις του κλάδου αναμένεται να τον οδηγήσει σε απεργία πανελλαδικής κλίμακας.

Σήμερα το πρωί συνεδριάζει η ηγεσία του κλάδου και υπάρχει πρόταση για παρατεταμένη απεργία από αύριο στις 06:00 έως και την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί από τον ΣΑΤΑ, το πλήρες σκεπτικό και το αναλυτικό απεργιακό πρόγραμμα με τις κινητοποιήσεις που το συνοδεύουν.