Απεργία Hellenic Train: Καταγγέλλεται «τροχαίο υλικό 25ετίας και τεράστια έλλειψη προσωπικού»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στην Αθήνα πραγματοποίησαν σήμερα (18/11) εργαζόμενοι της εταιρείας, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν σωματεία του σιδηροδρόμου.

Βασικά αιτήματα των απεργών είναι η ανάκληση των απολύσεων, οι άμεσες προσλήψεις προσωπικού, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Hellenic Train, Σωτήρης Παπαδόπουλος, στάθηκε στα ζητήματα ασφαλείας και στην παλαιότητα του τροχαίου υλικού, όπως αναφέρει το Orange Press Agency:

«Τα θέματα της ασφάλειας τα έχουμε πάρα πολύ ψηλά. Περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να δούμε όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί και η πολιτειακή εταιρεία και η εταιρεία προς το επιβατικό κοινό, να πραγματοποιούνται.

Το ανησυχητικό είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει τουλάχιστον εμάς ως εργαζόμενους, είναι το τροχαίο υλικό. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν βλέπουμε να γίνονται απαραίτητες παραγγελίες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τροχαίο υλικό άνω των 25 ετών.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ), Κώστας Γενηδούνιας, κατήγγειλε τη στάση της εταιρείας στο ζήτημα των απολύσεων. «Μας τόνισαν ότι η εταιρεία, ο διευθύνων σύμβουλος, δεν θέλει να δει, δεν βλέπει τα σωματεία, θα τα βλέπουν εκπρόσωποι της διοίκησης. Εμείς μεταφέραμε την κάθετη διαμαρτυρία μας για τις απολύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και την αγωνία μας για επενδύσεις σε νέο τροχαίο υλικό που θα εξυπηρετεί τους επιβάτες», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Ηλίας Τρέβλος, συνέδεσε τη σημερινή κατάσταση με το δυστύχημα των Τεμπών. «Σήμερα, μετά την απεργιακή κινητοποίηση που κάναν οι εργαζόμενοι στην Hellenic Train και τη συνάντηση που ακολούθησε με εκπροσώπους της διοίκησης, διαπιστώσαμε με πραγματικά όχι θετικό τρόπο, τη συνέχιση, την υποστήριξη της πρακτικής της που έχει απόλυτα ευθύνη με τον τρόπο που χειρίζεται και λειτουργεί συνολικά τον σιδηρόδρομο. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί 2,5-3 χρόνια μετά τα Τέμπη, να συνεχίζει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην κυκλοφορία και στη λειτουργία των τρένων», δήλωσε.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, εξέφρασε τη συμπαράστασή του, τονίζοντας: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ως Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ για να συμπαρασταθώ στον αγώνα των εργαζομένων της Hellenic Train για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους».

Άλλοι εργαζόμενοι που βρέθηκαν στη συγκέντρωση είπαν ότι «Ζητάμε από την Hellenic Train να πάρει πίσω τις άδικες και απολύσεις, ζητάμε από την Hellenic Train μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ζητάμε από την Hellenic Train προσλήψεις προσωπικού. Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι υπό κρατικό έλεγχο γιατί αποτελούν κοινωνικό αγαθό για το λαό, αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στα Τέμπη».