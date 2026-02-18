Μενού

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία 28 Φεβρουαρίου - Φόρος τιμής στα θύματα των Τεμπών

Σε 24ωρη απεργία προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στα τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το πλοίο που έγινε το εργατικό δυστύχημα, στον Πειραιά
Το πλοίο που έγινε το εργατικό δυστύχημα, στο Λιμάνι του Πειραιά | Eurokinissi
Στο πλευρό των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών είναι και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), η οποία ανακοίνωσε 24ωρη απεργία ανήμερα της επετείου από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

H απεργία θα λάβει χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 επιβάτες, ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές, μεταξύ άλλων και στα πλοία. 

Απεργία 28/2: Η ανακοίνωση της ΠΝΟ

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημειώνει επίσης ότι «η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές». 

