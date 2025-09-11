Απεργία σήμερα: Χωρίς τρένα η Αττική - Πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια

Χωρίς τρένα σήμερα (11/09) η Αττική, καθώς οι μηχανοδηγοί προχώρησαν σε 24ωρη απεργία, με φόντο τις πρόσφατες απολύσεις 3 μηχανοδηγών από τη Hellenic Train.
Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) αναφέρει:
«Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24 ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato.
Η Εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο 3 έμπειρους μηχανοδηγούς που άνηκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν -μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς- προβλήματα υγείας)
Στην πρόσφατη συνάντηση του Σωματείου μας οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η Εταιρεία στα πλαίσια της «αναδιοργάνωσης της» επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση (για να έχουν λιγότερες συνέπειες ανέφεραν- ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο) και όσους έχουν προβλήματα υγείας!
Την ίδια ώρα που απολύει εργαζόμενους, η Hellenic Train Εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική, αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού!
Για την ημέρα της απεργίας το Σωματείο μας έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».
Τέλος καλεί την Διοίκηση της Hellenic Train να πάρει πίσω ολες τις απολύσεις εργαζομένων και δηλώνει «ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής».
Απεργία: Οι αλλαγές στα δρομολόγια
Λόγω τις 24ωρης απεργίας θα υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. ΑΦΙΞΗ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
- Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52
- Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55
- Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680
- Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681
- Θεσσαλονίκη. Φλωρινα 1733
- Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
- Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632
- Σέρρες Θεσσαλονίκη. 3633
- Παλαιοφάρσαλος. Καλαμπάκα. C1880, C1884, C1886,
- Καλαμπάκα. Παλαιοφάρσαλος. C1885
- Λειανοκλάδι. Στυλίδα. C150, C152
- Στυλίδα. Λειανοκλαδι. C155
- Τιθορέα. Στυλίδα. C454
- Στυλίδα. Τιθορέα. C153, C159
- Αγιος Ανδρέας. Ρίο. 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
- Ρίο. ‘ Αγιος Ανδρέας. 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
- Καστελ/μπος. Α. Βασίλειος. C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
- Α. Βασίλειος. Καστελ/μπος. C6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
- Αγιος Ανδρέας Καμίνια. 12350, 12352, 12354, 12356
- Καμίνια ‘Αγιος Ανδρέας. 12351,12353,12355,12357
- Κιάτο Πάτρα. C8E, C14, C24E
- Πάτρα. Κιάτο. C3E, C11E, C19E
- Καμίνια. Κ. Αχαιά. C1350, C1352, C1354, C1356
- Κ. Αχαιά Καμίνια. C1351, C1353, C1355, C1357
- Αεροδρόμιο Α. Λιόσια 2226, 2230, 2234, 2238, 2246
- Α. Λιόσια Αεροδρόμιο 2227, 2231, 2235, 2239, 2247
- Α. Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
- Κορωπί (Κάντζα) Α. Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
- Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234
- Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237
- Πειραιάς Κιάτο 1304,1316, 1324
- Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329,
- Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534
- Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557
- Οινόη Χαλκίδα 11530
- Χαλκίδα Οινόη 2539
- Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591
- Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598
- Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385
- Κατάκολο Ολυμπία 1382
- Πύργος Ολυμπία 1380
- Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.
