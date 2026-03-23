Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα (23/3) οι οδηγοί των ταξί αφού σήμερα είναι η ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.

Μάλιστα, σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 11.00 π.μ. οδηγοί ταξί από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία - χωρίς οχήματα - προς τη Βουλή.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στο άρθρο 52 του νομοσχεδίου, το οποίο επιτρέπει στα ιδιωτικά οχήματα με οδηγούς να κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά των ταξί χωρίς, όμως, τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως εξήγησε η κα. Όλγα Πετράκη, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής, στο Mega News, αυξάνοντας κατά πολύ τον ανταγωνισμό στον κλάδο και καθιστώντας τον αθέμιτο.

Την ίδια στιγμή ζητούν το ποινικό μητρώο να επανέλθει σε γενικής χρήσης σε αντίθεση με δικαστικής χρήσης που είναι το τελευταίο διάστημα, έχοντας, μάλιστα, αναδρομική ισχύ σε ό,τι δικαστήριο έχει ένας οδηγός ακόμα και για προσωπικές του υποθέσεις, δημιουργώντας του πρόβλημα στην ανανέωση της κάρτας.

Ένα ακόμα ζήτημα είναι και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που καλούνται να πάρουν οι οδηγοί ταξί με το κόστος να είναι πολύ υψηλό, ενώ υπάρχει προβληματισμός και για το κατά πόσο υπάρχουν επαρκή σημεία φόρτισης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, οι οδηγοί ταξί αντιδρούν «σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών ταξί ανά την επικράτεια».

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματά μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ’ έξω την ημέρα της ψήφισης.

Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05.00 το πρωί έως τις 05.00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα.

Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» αναφέρεται στη συνέχεια στην ίδια ανακοίνωση.