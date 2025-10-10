Μενού

Απεργία ΜΜΜ, 14 Οκτωβρίου: Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Τι ώρες θα λειτουργήσουν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ στις 14 Οκτωβρίου με την 24ωρη απεργία.

Reader symbol
Newsroom
Το Μετρό της Αθήνας
Άνδρας στο Μετρό της Αθήνας | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στη 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα λάβει μέρος, γεγονός που σημαίνει πως τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού, θα επηρεαστούν.

Η Hellenic Train αναμένεται να γνωστοποιήσει τις ακυρώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ορισμένα δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας.

Την ίδια ημέρα, το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 9:00 και 17:00, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εννέα σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Όσον αφορά τα λεωφορεία, οι σχετικές αποφάσεις για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση αναμένονται έως την Κυριακή.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ