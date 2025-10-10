Απεργία ΜΜΜ, 14 Οκτωβρίου: Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας αποφασίζουν τη συμμετοχή τους στη 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα λάβει μέρος, γεγονός που σημαίνει πως τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού, θα επηρεαστούν.

Η Hellenic Train αναμένεται να γνωστοποιήσει τις ακυρώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ορισμένα δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας.

Την ίδια ημέρα, το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 9:00 και 17:00, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εννέα σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Όσον αφορά τα λεωφορεία, οι σχετικές αποφάσεις για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση αναμένονται έως την Κυριακή.