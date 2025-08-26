Απεργία στις 28 Αυγούστου: Τι αλλάζει με τις πτήσεις - Η ανακοίνωση της Sky Express

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συμμετέχουν και εκείνοι στην απεργία που θα γίνει πανελλαδική απεργία την Πέμπτη (28/08). Ωστόσο, η Sky Expess, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά αλλά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις σα δρομολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συμμετέχουν με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει πως «μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η Sky Express διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων».

«Σε περίπτωση που η στάση εργασίας τελικά πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρξουν μόνο προσαρμογές στην ώρα αναχώρησης ορισμένων πτήσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο» σημείωσε.

«Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο www.skyexpress.com και όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα λάβουν email με τη νέα ώρα αναχώρησης» κατέληξε η Sky Express.