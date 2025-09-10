Μενού

Απεργία ταξί: Βίντεο από τη στάση έξω από τα γραφεία της ΝΔ - Η πομπή κινείται προς Πειραιά

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Πειραιώς λόγω της απεργίας των ταξί.

Reader symbol
Newsroom
Απεργία στα ταξί
Πομπή της απεργιακής κινητοποίησης των ταξί περνάει από τη Μεσογείων | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Απροσπέλαστη παραμένει η οδός Πειραιώς στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς η μαζική κινητοποίηση των ταξί έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Δεκάδες οχήματα πραγματοποίησαν στάση έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί για αρκετή ώρα.

Η πομπή των ταξί συνεχίζει προς το λιμάνι του Πειραιά, εντείνοντας την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στη δεύτερη ημέρα της 48ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, οι οποίοι λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών.

Η πορεία ξεκίνησε από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, όπως το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνη, την Πατησίων, την Αλεξάνδρας και τη Μιχαλακοπούλου, πριν καταλήξει στη Μεσογείων.

Πηγή: Orange Press Agency

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ