Απεργία ταξί: Χειρόφρενο 18 και 19 Φεβρουαρίου - Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Σε 48ωρη Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 και 19 Φεβρουαρίου θα προχωρήσουν τα ταξί με φόντο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Η απόφαση «κλείδωσε» εχθές, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο Κλαδικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στην Αθήνα, παρουσία των περισσότερων Σωματείων.

Οι οδηγοί διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.

Ζητάμε αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

Απεργία ταξί: Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αναφέρει:

«Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε Κλαδικό Συμβούλιο στην Αθήνα, παρουσία των περισσότερων Σωματείων και Ραδιοταξί της χώρας.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Ταξί, ζήτησε όπως ορίζεται καταστατικά, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων και ειδικά ως προς τη διαδικασία ψήφισης του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών, τη σύγκληση του Συμβουλίου ώστε να υπάρξει μια ισχυρή γνωμοδότηση για τις περαιτέρω δράσεις και κινητοποιήσεις του κλάδου.

Σε πολύ ενωτικό κλίμα, με τα στελέχη του κλάδου από όλη τη χώρα να αντιδρούν σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχιστεί πιο έντονα ο κλαδικός αγώνας με αποφάσεις της Ομοσπονδίας και διαχείριση τοπικά των δράσεων ανά Σωματείο, μέχρι να υπάρξει δικαίωση. Συγκεκριμένα:

Αποφασίζεται 48ωρη Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 & 19 Φεβρουαρίου με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.

Με τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα αποφασίσει στην πορεία ανάλογα και με την εξέλιξη των διαδικασιών του νομοσχεδίου, την κορύφωση των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων του κλάδου μετά τη διαβούλευση, κατά τη διάρκεια των επιτροπών της Βουλής και με κορύφωση τις ημέρες της ψήφισης.

Διεκδικούμε:

– Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

– Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.

– Ζητάμε αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα».