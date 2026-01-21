Απεργία ταξί: Χειρόφρενο και σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη 21/1 η απεργία των ταξί και το ΣΑΤΑ πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ προκειμένου να παρουσιαστούν τα αιτήματά τους και να συζητηθούν τα προβλήματα.

.Σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής , οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των αυτοκινητιστών και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση άμεσων λύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε τους λόγους της απεργίας «προσχηματικούς» ενώ για τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ δήλωσε ότι «εκμεταλλεύεται ως υπαλλήλους του τους οδηγούς».

Ταξί: Χειρόφρενο και στη Θεσσαλονίκη

Χειρόφρενο τραβούν παράλληλα και τα ταξί στη Θεσσαλονίκη και προχωρούν σε 24ωρη απεργία σήμερα, από τις 5.00 το πρωί . Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην οδό Αντώνη Τρίτση, στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στις 10.30 και θα ακολουθήσει πορεία στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το σωματείο ταξί Θεσσαλονίκης, « Τα αιτήματα του κλάδου δεν βρήκαν ακόμη ανταπόκριση από το Υπουργείου Μεταφορών. Κυριότερα αιτήματα είναι:

Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 01-01-2026

Υπέρογκες χρεώσεις στο P5 του αεροδρομίου.

Αλλαγή ποινικού μητρώου.

Λεωφορειογραμμές μόνιμη διέλευση από τα ΤΑΞΙ.

Φορολογικό νομοσχέδιο άρση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Πάταξη υποκλοπής μεταφορικού έργου».