Απεργία ταξί: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί για 48 ώρες - Τα αιτήματα

«Χειρόφρενο» τραβούν από σήμερα οι οδηγοί ταξί στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που θα διαρκέσει έως τις 6 πμ της Πέμπτης.

Όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Οδηγοί ταξί έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 πρωί έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης».

Απεργία ταξί: Τι διεκδικούν οι οδηγοί

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ. Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας».