Απεργία ταξί: Τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί την Τρίτη και την Τετάρτη

Καθηλωμένα θα παραμείνουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12), και την Τετάρτη (3/12), καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έχει προκηρύξει 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διατυπώνουν σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης

Άμεση πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ.

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες

Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου

Αναπροσαρμογή τιμολογίου

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναμένει συνάντηση με το Υπουργείο, στην οποία θα συμμετάσχουν το Προεδρείο και οι επικεφαλής των παρατάξεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ

Η Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα:

Την προκήρυξη 48ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 2 και 3 Δεκεμβρίου

στις 2 και 3 Δεκεμβρίου Την έναρξη διαδικασιών για σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου με στόχο πιθανές κινητοποιήσεις διαρκείας

Οι διεκδικήσεις παραμένουν οι εξής:

