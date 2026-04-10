Απεργούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων: Ποια μέρα θα γίνουν οι κινητοποιήσεις

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων την Τρίτη 28 Απριλίου, θέτοντας ως κεντρικό αίτημα τη μονιμοποίησή τους και την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών και εργασιακών τους αναγκών. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 11:00 π.μ., ενώ οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν να δώσουν δυναμικό παρών και στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) ξεκαθαρίζει πως η υγιεινή των σχολικών χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει:

«Η σχολική καθαριότητα είναι ζωτικής σημασίας για όλη τη σχολική κοινότητα, για όλη την κοινωνία, και δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι κόστους – οφέλους. Κανένας δεν μπορεί να παίζει με τα δικαιώματα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ούτε με τις ζωές των παιδιών μας».

Οι απεργοί ζητούν από την πολιτεία να σταματήσει την πολιτική της υποστελέχωσης και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διεκδικώντας:

Μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με πλήρες ωράριο.

• Γενναίες αυξήσεις στις αποδοχές τους.

• Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας.