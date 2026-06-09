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Απίστευτες εικόνες από το τροχαίο στην Ηλιούπολη: Φορτηγό ξήλωσε κολώνα και «έλιωσε» ΙΧ

Φορτηγό έπεσε σε κολώνα, καταπλάκωσε τέσσερα ΙΧ και έσπασε εισόδους κατοικιών στην Ηλιούπολη: «Από τύχη δεν είχαμε θύματα», αναφέρουν κάτοικοι.

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Τροχαίο Ηλιούπολη
Τροχαίο στην Ηλιούπολη | Eurokinissi / Γιάννης Παναγόπουλος
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Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στην Ηλιούπολη, όπου ένα φορτηγό εκτός ελέγχου προκάλεσε φθορές και χάος στη συμβολή των οδών Πίνδου και Αναξαγόρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το Orange Press Agency, όλα ξεκίνησαν από ένα φορτηγό, γερανοφόρο, που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας 70 με 80 ετών.

Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο- άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε τέσσερα οχήματα τα οποία διαλύθηκαν.

Ένα από τα οχήματα μάλιστα κατέληξε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, ενώ καλώδια κρέμονταν από τα μπαλκόνια. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι από θαύμα δεν προκλήθηκε κάποιος θανατηφόρος τραυματισμός. Έρευνα για το ατύχημα διενεργεί η ΕΛΑΣ.

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