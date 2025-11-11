Απίθανο drone σόου από τη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό καταρρίπτει τουρκικό - «Αιέν Υψικρατείν»

Ένα μοναδικό drone σόου από τη Σχολή Ικάρων έκλεψε την παράσταση στις εκδηλώσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μάλιστα είχε και συμβολικά μηνύματα.
Τα drones σχημάτισαν στον αέρα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα, τα κράνη των αεροπόρων αλλά και το σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν» της Πολεμικής Αεροπορίας που σημαίνει «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη».
Η πιο εντυπωσιακή στιγμή όμως, ήταν αυτή που ένα μπλε «μαχητικό» από drones, στα χρώματα της Ελλάδας, κατέρριψε ένα αντίστοιχο κόκκινου χρώματος, δηλαδή, αυτό στα χρώματα της τουρκίας.
Διαβάστε ακόμα: Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα: Ποιος Άγιος γιορτάζει
Μάλστα πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην οποία έλαβαν μέρος
- Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)
- Αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (114ΠΜ)
- Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»
- Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»
- Το ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD
- Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»
- Ο Κουτσούμπας και το βιβλίο του Τσίπρα, το υπερταμείο και η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι στην Ελλάδα
- Nίκος Πλακιάς από Άρειο Πάγο: «Ο Καραμανλής είναι υπαίτιος για τη δολοφονία 57 ψυχών -Έκτρωμα το άρθρο 86»
- Τζέσι Πλέμονς: Η πιο παρανοϊκά αριστουργηματική περίπτωση του «λανθιμικού» σύμπαντος
- Η ταβέρνα για την οποία δεν έχει γράψει κανείς, αλλά έχει την καλύτερη προβατίνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.