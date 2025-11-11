Απίθανο drone σόου από τη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό καταρρίπτει τουρκικό - «Αιέν Υψικρατείν»

Ένα μοναδικό drone σόου από τη Σχολή Ικάρων έκλεψε την παράσταση στις εκδηλώσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μάλιστα είχε και συμβολικά μηνύματα.

Τα drones σχημάτισαν στον αέρα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα, τα κράνη των αεροπόρων αλλά και το σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν» της Πολεμικής Αεροπορίας που σημαίνει «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη».

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή όμως, ήταν αυτή που ένα μπλε «μαχητικό» από drones, στα χρώματα της Ελλάδας, κατέρριψε ένα αντίστοιχο κόκκινου χρώματος, δηλαδή, αυτό στα χρώματα της τουρκίας.

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία! Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάντα να μας προστατεύει!

Συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στην Σχολή Ικάρων, οι οποίοι μας χάρισαν μία αξέχαστη εμπειρία! pic.twitter.com/jbflnqn5D0 — Konstantinos Zikidis (@KZikidis) November 9, 2025

Μάλστα πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην οποία έλαβαν μέρος

​Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)

​Αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (114ΠΜ)

​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

​Το ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD

​Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

