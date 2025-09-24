Πόσο χρόνο έχει η Τατιάνα Στεφανίδου για άνοδο της τηλεθέασης; Πτώση μετά τη βελτίωση

Σε φάση αναμονής – χωρίς κανείς να μπορεί να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα – είναι ΣΚΑΪ και Τατιάνα Στεφανίδου όσον αφορά στην πορεία και κατά συνέπεια το μέλλον της εκπομπής «Power Talk».

Μέχρι στιγμής τόσο ο τηλεοπτικός σταθμός όσο και η δημοσιογράφος δεν είναι διόλου ευχαριστημένοι από τα ποσοστά τηλεθέασης ωστόσο θα δοθεί πίστωση χρόνου ενώ οι αλλαγές συνεχίζονται.

Οι καρέκλες έφυγαν και τοποθετήθηκε τραπέζι, το σκηνικό φωτίστηκε και τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ήδη από την εκπομπή έχει αποχωρήσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Μακρυγιάννης, γίνεται προσπάθεια για πιο γρήγορη και ευέλικτη σκαλέτα ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κοινού έχει φύγει και σύντομα η παρουσία του θα εξαλειφθεί τελείως από την απογευματινή infotainment εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Ενώ, τα νούμερα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου παρουσίασαν σχετική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα (5,7% στο σύνολο, 5,8% στο δυναμικό 133.000 τηλεθεατές), την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου υποχώρησαν ξανά σε 5,2% στο σύνολο (123.000 τηλεθεατές) και μόλις 3% στο δυναμικό κοινό.

Παράλληλα στο παρασκήνιο έχουν εξεταστεί σενάρια μετακίνησης της εκπομπής σε άλλη ζώνη ή ακόμη και στο Σαββατοκύριακο τα οποίο ωστόσο έχουν απορριφθεί. Πάντως όποια απόφαση και αν ληφθεί για την τηλεοπτική εκπομπή θα είναι προϊόν απόλυτης συνεννόησης της Τατιάνας Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ.