Σάλος με τον «τυχαίο πολίτη» στην Τατιάνα Στεφανίδου που αποθέωσε την κυβέρνηση: Μέλος της ΟΝΝΕΔ, αγκαλιές με Άδωνι

Χαμός έχει προκληθεί στα social media τις τελευταίες ώρες με τον «τυχαίο καλεσμένο» ως «απλό πολίτη» στο στούντιο της νέας εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, «Power Talk».

Ο φοιτητής, όχι μόνο αποθέωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με μια μόνο φράση κατάφερε να γίνει το «πρόσωπο» της ημέρας και να γίνει viral. Σε τέτοιο σημείο, που τον έψαξαν και βρήκαν τις στενές σχέσεις που έχει με τη ΝΔ.

Ξεκίνησε η Τατιάνα τις εκπομπές της, οι οποίες - λέει - θα έχουν και την "ενεργό συμμετοχή των απλών πολιτών που θα λένε άφοβα και ανεξάρτητα τη γνώμη τους" και...ήδη νιώσαμε πως εννοεί το "απλοί πολίτες" και "ανεξάρτητη γνώμη" pic.twitter.com/9xpZZBUiOa — Mairi Lagana Kampoyraki (@LaganaMairi) September 10, 2025

Ο φοιτητής πήρε τον λόγο στην εκπομπή και δήλωσε εμφατικά πως «για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση που νοιάζεται πραγματικά για τους νέους!».

Ας πει κάποιος στην Τατιανα ότι το 2025 όταν εμφανίζει τα κομματόσκυλα που της στέλνουν ως ανεξάρτητους νέους πολίτες είναι ξεπερασμένο τρικ

Καλό θα ήταν να παρακαλέσει τα αφεντικά της να στέλνουν πιο καμουφλαρισμένες περιπτώσεις για να μην γίνεται ρεζίλι pic.twitter.com/8jzj9BN6Kf — Marka2‼️ (@Marka2free) September 11, 2025

Ο ίδιος μάλιστα, με την αφοπλιστική του στάση, εξήγησε ότι οι νέες πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση τον έχουν επηρεάσει θετικά και ότι βλέπει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα του.

Αυτό το Δαπιτάκι, που η Τατιάνα το έφερε για να αβαντάρει τα μέτρα Μητσοτάκη, κοιτάχτε το να το θυμάστε. Μόλις τελειώσει σπουδές, μετά ΟΝΝΕΔ, μετά σιγά σιγά στέλεχος και μετά θα τόν δείτε σε κανα Υπουργείο. Έτσι κάνουν καριέρα οι Ν.Δαίοι.. pic.twitter.com/MyuSlXx60W — Zoe Stefanidi (@ZoeKountoura) September 10, 2025

Κυρία Τατιάνα αν μου βγάζετε τέτοιους νέους να μας πουν τι καλά που ήταν τα μέτρα στη ΔΕΘ αντιλαμβάνεστε πως θα πατώσει η εκπομπή σας ε? pic.twitter.com/0K0M4KxQae — Gina Tzak (@GinaTzak) September 11, 2025

Ο ίδιος πάντως γράφει στο προφίλ του στο Facebook πως είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ, ενώ έχει φωτογραφίες μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Παύλο Μαρινάκη.

