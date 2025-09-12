Σάλος με τον «τυχαίο πολίτη» στην Τατιάνα Στεφανίδου που αποθέωσε την κυβέρνηση: Μέλος της ΟΝΝΕΔ, αγκαλιές με Άδωνι

Χαμός έχει προκληθεί στα social media τις τελευταίες ώρες με τον «τυχαίο καλεσμένο» ως «απλό πολίτη» στο στούντιο της νέας εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, «Power Talk».
Ο φοιτητής, όχι μόνο αποθέωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με μια μόνο φράση κατάφερε να γίνει το «πρόσωπο» της ημέρας και να γίνει viral. Σε τέτοιο σημείο, που τον έψαξαν και βρήκαν τις στενές σχέσεις που έχει με τη ΝΔ.
Ο φοιτητής πήρε τον λόγο στην εκπομπή και δήλωσε εμφατικά πως «για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση που νοιάζεται πραγματικά για τους νέους!».
Ο ίδιος μάλιστα, με την αφοπλιστική του στάση, εξήγησε ότι οι νέες πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση τον έχουν επηρεάσει θετικά και ότι βλέπει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα του.
Ο ίδιος πάντως γράφει στο προφίλ του στο Facebook πως είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ, ενώ έχει φωτογραφίες μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Παύλο Μαρινάκη.
