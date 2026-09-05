Από την Πρέβεζα στα Σύβοτα: Ένα απολαυστικό road trip στην Ηπειρώτικη Ριβιέρα

Τα ταξίδια με αυτοκίνητο στην Ελλάδα χαρίζουν μοναδικές στιγμές και τοπία μαγευτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Η Ηπειρωτική Ριβιέρα είναι από αυτά τα μέρη που ξεχωρίζουν γιατί τα έχουν όλα: από παραλίες με διάφανα νερά μέχρι γραφικούς οικισμούς, ποταμούς, λίμνες και κρυφούς όρμους που προσφέρονται για εξερεύνηση.
Από την Πρέβεζα μέχρι την Πάργα και τα Σύβοτα, η ακτογραμμή της Ηπείρου αποκαλύπτει σε κάθε στάση και μια διαφορετική εικόνα. Ανάμεσα στις βουτιές, μπορείτε να σταματήσετε για να θαυμάσετε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά τοπόσημα. Αρκεί να αφήσετε τον δρόμο να σας οδηγήσει και να έχετε μέρες στη διάθεσή σας.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Σκληρή απάντηση Acun Medya στην αγωγή-μαμούθ του Φλώρου: Παραλήπτης της αγωγής και ο ΣΚΑΪ
- Τι ομάδα ήταν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα
- Η πρώτη πολιτική κωλοτούμπα έγινε στη ΔΕΘ το 1985 από τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Δημιουργήθηκε όντως ο πρώτος φραπές στη ΔΕΘ το 1957; Η ταινία που αποδεικνύει το αντίθετο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.