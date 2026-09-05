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Από την Πρέβεζα στα Σύβοτα: Ένα απολαυστικό road trip στην Ηπειρώτικη Ριβιέρα

Από την Πρέβεζα μέχρι τα Σύβοτα, το ταξίδι είναι γεμάτο με δαντελωτές ακτές και τοπία που κόβουν την ανάσα. Ένα road trip στην Ηπειρωτική Ριβιέρα.

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Σύβοτα
Πανοραμική άποψη από τα Σύβοτα | Shutterstock
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Τα ταξίδια με αυτοκίνητο στην Ελλάδα χαρίζουν μοναδικές στιγμές και τοπία μαγευτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Η Ηπειρωτική Ριβιέρα είναι από αυτά τα μέρη που ξεχωρίζουν γιατί τα έχουν όλα: από παραλίες με διάφανα νερά μέχρι γραφικούς οικισμούς, ποταμούς, λίμνες και κρυφούς όρμους που προσφέρονται για εξερεύνηση.

Από την Πρέβεζα μέχρι την Πάργα και τα Σύβοτα, η ακτογραμμή της Ηπείρου αποκαλύπτει σε κάθε στάση και μια διαφορετική εικόνα. Ανάμεσα στις βουτιές, μπορείτε να σταματήσετε για να θαυμάσετε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά τοπόσημα. Αρκεί να αφήσετε τον δρόμο να σας οδηγήσει και να έχετε μέρες στη διάθεσή σας.

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