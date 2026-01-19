Από τον Παρνασσό ως το Μέτσοβο: Ποια χιονοδρομικά είναι ανοιχτά - Το πρόγραμμα λειτουργίας

Εμφανής είναι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας με παγετό να καταγράφεται σε πολλές περιοχές της χώρας και χιονοπτώσεις να σημειώνονται στα υψόμετρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης με -13.4 °C.

Με αυτά τα ρεκόρ των χαμηλών θερμοκρασιών, η πρώτη σκέψη όλων, είναι πότε θα ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα και πότε θα κάνουν τις πρώτες χειμερινές εξορμήσεις.

Χιονοδρομικά κέντρα: Πότε ανοίγουν

Αναλυτικά, το Forecast Weather Greece, δημοσίευσε τη λίστα με το πρόγραμμα λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων.

Τα ανοιχτά χιονοδρομικά:

Ανήλιο: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες - Ασθενής χιονόπτωση

Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες - Ασθενής χιονόπτωση

Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (προσοχή στον τερματισμό της πίστας Νο4 – Αίολος λόγω οριακής χιονοκάλυψης) - Σαλέ ανοιχτά - Δρόμοι με αλυσίδες - Ασθενής χιονόπτωση

Καϊμακτσαλάν: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι με αλυσίδες- Συννεφιά

Βελούχι: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι με αλυσίδες-Ελαφριά χιονόπτωση

Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι με αλυσίδες -Συννεφιά – Ομίχλη

Καλάβρυτα: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες - Ελαφριά χιονόπτωση

3–5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες- Συννεφιά

Ποια χιονοδρομικά παραμένουν κλειστά για χιονοδρομία:

Μαίναλο: Κλειστό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες από Καρδαρά, με αλυσίδες από Βυτίνα - Συννεφιά

Ελατοχώρι: Κλειστό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι με αλυσίδες- Συννεφιά – ελαφριά χιονόπτωση

Σέλι: Κλειστό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες - Ελαφριά χιονόπτωση

Βίτσι: Κλειστό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό

Πήλιο: Κλειστό για χιονοδρομία

Ζήρεια: Κλειστό για χιονοδρομία - Σαλέ ανοιχτό - Δρόμοι με αλυσίδες - Ασθενείς χιονοπτώσεις

Λαϊλιάς: Κλειστό για χιονοδρομία (ανοιχτό μόνο Σ/Κ) - Σαλέ κλειστό - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες- Ηλιοφάνεια

Μέτσοβο (Πολιτσιές): Κλειστό για χιονοδρομία

Περτούλι: Κλειστό για χιονοδρομία - Σε λειτουργία μόνο ο εναέριος αναβατήρας και το εκπαιδευτικό baby lift - Σαλέ ανοιχτό- Δρόμοι χωρίς αλυσίδες - Ελαφριά χιονόπτωση

Φαλακρό: Κλειστό (λειτουργεί μόνο Σ/Κ) - Σαλέ ανοιχτά - Δρόμοι χωρίς αλυσίδες- Ηλιοφάνεια

