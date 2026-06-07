Απόδραση στις παραλίες για τους Αθηναίους: Γέμισε η ακτογραμμή της Αττικής - Πού θα έχουμε 35άρια

Με τον υδράργυρο να δείχνει καθαρά καλοκαιρινές διαθέσεις, οι Αθηναίοι και οι τουρίστες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί τη μαζική εξόρμηση προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής.

Η προσέλευση των εκδρομέων άρχισε να κορυφώνεται μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με τον κόσμο να αναζητά μια ανάσα δροσιάς δίπλα στο κύμα.

​Οι παραλίες από το Φάληρο, τον Άλιμο, τη Γλυφάδα και τη Βούλα, μέχρι και ακόμη πιο μακριά, προς τη Βάρκιζα, το Λαγονήσι, τη Σαρωνίδα και την Ανάβυσσο, γεμίζουν ασφυκτικά από νωρίς. Η κίνηση στους παραλιακούς οδικούς άξονες παραμένει αυξημένη, καθώς χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να καταφθάνουν στις πλαζ.

​Ο καιρός σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

​Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το σκηνικό του καιρού στην Αττική θα παραμείνει αίθριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32-33°C, ευνοώντας απόλυτα τις θαλάσσιες εξορμήσεις.

​Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 31-32°C και τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 2-3 μποφόρ.

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​Ανάσα heatwave στα ηπειρωτικά, αλλά μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά

​Για την υπόλοιπη χώρα, η Κυριακή (07/06/2026) φέρνει μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της.

Πιο αναλυτικά:

​Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι καταιγίδες στα βορειοανατολικά είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

​Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3-4 και τοπικά τα 4-5 μποφόρ.

​Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Θεσσαλία τους 33-35°C, στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 33-34°C, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31-32°C.

​Το Σάββατο «έκαψε» την κεντρική Ελλάδα – Πρωταθλητής τα Τρίκαλα

​Η σημερινή ζέστη έρχεται ως συνέχεια ενός ιδιαίτερα θερμού Σαββάτου (6 Ιουνίου 2026), κατά το οποίο καταγράφηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, ξεπερνώντας κατά τόπους τους 35°C.

​Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα σημειώθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό των Τρικάλων, όπου το θερμόμετρο έδειξε 35.3°C. Από τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου προκύπτει ότι οι περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας δέχθηκαν το ισχυρότερο κύμα ζέστης, με την Καρδίτσα και τα Δένδρα Τυρνάβου να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής με 34.9°C.