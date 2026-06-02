Στην ψάθα το φετινό καλοκαίρι: Πόσο κοστίζει το σετ στις οργανωμένες παραλίες

Με φόντο γεμάτες ακτές και θερμοκρασίες που θυμίζουν ήδη καρδιά Ιουλίου, ο Ιούνιος έκανε μια εκκωφαντική είσοδο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λειτούργησε σαν ανεπίσημη πρεμιέρα του καλοκαιριού, φέρνοντας πλήθος κόσμου στις παραλίες της Αττικής - και όχι μόνο.

Ωστόσο, η πρώτη βουτιά δεν είναι πλέον μια απλή υπόθεση. Για πολλούς, μοιάζει περισσότερο με… οικονομικό υπολογισμό. Σε οργανωμένες παραλίες, ένα σετ με δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα ξεκινά από 30 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζει τα 40 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, χωρίς καν να υπολογίζεται η είσοδος. Αν προστεθούν και τα 10 έως 12 ευρώ ανά άτομο για την πρόσβαση, το κόστος ανεβαίνει αισθητά.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, αρκετοί λουόμενοι στρέφονται στις ανοργάνωτες παραλίες. Με ψάθα, φορητό ψυγειάκι και καλή διάθεση, επιλέγουν μια πιο «ελεύθερη» εκδοχή του καλοκαιριού.

Και ενώ το θερμόμετρο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, το ίδιο φαίνεται να κάνει και το κόστος της καλοκαιρινής απόλαυσης. Το φετινό καλοκαίρι δεν είναι μόνο θέμα θερμοκρασίας, αλλά και… αντοχών του πορτοφολιού.