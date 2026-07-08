Απόφαση κόλαφος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ΣτΕ: Από την υπόθεση Πρατσίνη στο σήμερα

Μια νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που δημοσιεύθηκε χθες (7/7), βάζει στο «εδώλιο» το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει προσφυγές, θέτοντας προϋποθέσεις που αποτρέπουν τον αποκλεισμό πολιτών εξαιτίας τυπολατρίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πολύχρονη δικαστική διαμάχη του κ. Πρατσίνη, ο οποίος κατάφερε να ανατρέψει μια πρακτική απορρίψεων που επί χρόνια εμπόδιζε τους πολίτες να δικαιωθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει το dikastiko.

Με την απόφαση αυτή, η δικαστική οδός για όσους θεωρούν ότι αδικήθηκαν από παρόμοιες απορρίψεις αποκτά πλέον μια νέα, ισχυρή νομική βάση.

ΣτΕ - Υπόθεση Πρατσίνη κατά Ελλάδας

Η υπόθεση ξεκίνησε το 1999, όταν η Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου επέβαλε πρόστιμο για φορολογική απάτη σε μια επιχείρηση. Ο κ. Πρατσίνης κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο υπό την ιδιότητα του εταίρου, αν και ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν, καθώς η υπογραφή του στο καταστατικό είχε πλαστογραφηθεί από τον ίδιο τον πατέρα του, εν αγνοία του.

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Παρά το γεγονός ότι προσκόμισε αθωωτική ποινική απόφαση και μεταγενέστερη απόφαση αστικού δικαστηρίου που αναγνώριζε ότι ουδέποτε υπήρξε εταίρος, τα διοικητικά δικαστήρια αρνήθηκαν να τον απαλλάξουν.

Τα δικαστήρια αυτά, βασιζόμενα στο άρθρο 5 § 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, έκριναν ότι δεν δεσμεύονταν από όσα είχαν αποφανθεί άλλα δικαστήρια για την υπόθεσή του, παραμερίζοντας τα στοιχεία που προσκόμισε.

Όταν το 2016 ο προσφεύγων άσκησε αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το 2018 το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του ως απαράδεκτη, κρίνοντας ότι δεν έθετε «νομικό ζήτημα» γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΣτΕ - Η προφητική...μειοψηφία

Στη σύνθεση του δικαστηρίου εκείνης της ημέρας, ένας δικαστής μειοψήφησε… προφητικά: είχε προειδοποιήσει ότι «η αυστηρή στάση στερεί από τον πολίτη το δικαίωμα προστασίας και ενδέχεται να οδηγήσει σε καταδίκη της χώρας από το Στρασβούργο».

Το ΕΔΔΑ δικαίωσε τελικά αυτή την «προφητική» μειοψηφία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισήμανε ότι, εφόσον το Εφετείο είχε ήδη κρίνει την ουσία της υπόθεσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας όφειλε να ελέγξει αν αυτή η κρίση ήταν ορθή, ακόμη και αν η απόφαση του Εφετείου δεν είχε διατυπωθεί με τον τρόπο που απαιτούσε το ανώτατο δικαστήριο.

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Όπως υπογραμμίζεται στο σκεπτικό της απόφασης: «Η θεμελίωση της απόρριψης της αναίρεσης στην τυπική απουσία ρητής νομικής διατύπωσης ισοδυναμεί με παρεμπόδιση του αναιρετικού ελέγχου, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η προσβαλλόμενη απόφαση είναι προδήλως πλημμελής».