Περαιτέρω κινητοποιήσεις οργανώνουν οι αγρότες και οι μηχανές «ζεσταίνουν» για αύριο Τετάρτη (10/12) καθώς έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες, σχεδιάζουν να σχηματίσουν έναν μεγάλο κύκλο στην προβλήτα του επιβατικού λιμένα, τον οποίο αναμένεται να εμποδίσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που θα βρεθούν στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ίδιο θα ισχύσει και για την είσοδο του λιμανιού από την πύλη της Μπουρμπουλήθρας καθώς μέσα στο εμπορικό λιμάνι βρίσκονται πέντε πλοία. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, έχουν κινητοποιηθεί διμοιρίες και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Η κινητοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε παράλυση μεγάλου τμήματος του κέντρου του Βόλου κατά τις ώρες που θα επιχειρηθεί ο συμβολικός αποκλεισμός.

Αγρότες στην Πάτρα : Αργά το βράδυ οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα

Οι αγρότες της Πάτρας προχώρησαν νωρίτερα σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Ωστόσο, η κυκλοφορία λίγα λεπτά μετά τις 10 αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει και το pelop.gr αργά το βράδυ ή το αργότερο αύριο νωρίς το πρωί θα υπάρξει νέα συνέλευση, στην οποία θα κρίνουν τα επόμενα βήματά τους και το εάν θα συνεχιστεί ή όχι η κινητοποίηση στην Περιμετρική.

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Υπενθυμίζεται ότι, Εισαγγελική παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών και την παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τοποθέτησης εμποδίων σε δρόμους, αποκλεισμός λειτουργίας αεροδρομίων και απειλή αποκλεισμού λιμανιών, τα οποία συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τα άρθρα 290 έως 292 του Ποινικού Κώδικα.

Ωστόσο, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες. «Ας μας συλλάβουν», δήλωσε αγρότης στην ΕΡΤ.

Στο «τραπέζι« ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες έφτασαν με περίπου 30 οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία» και απαγόρευσαν την έξοδο.

Η μετάβαση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», γινόταν μόνο μέσω του Ν. Ρυσίου. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας.]

Σήμερα το βράδυ, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι γρότες «έρξιαν στο τραπέζι» τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μαζί με τους εκπροσώπους των υπόλοιπων κοντινών μπλόκων.

Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα ο αποκλεισμός να λάβει χώρα την Παρασκευή.