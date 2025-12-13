Το μέλλον των κινητοποιήσεων αποφασίσουν σήμερα οι αγρότες, καθώς η Πανελλαδική Σύσκεψη Μπλόκων καλεί σε σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τα μπλόκα, την ώρα που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνει κάλεσμα για διάλογο τη Δευτέρα.

Τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας λίγο πριν την πανελλαδική σύσκεψη

Το απόγευμα της Παρασκευής, συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα διέσχισαν τους δρόμους και στη συνέχεια σταμάτησαν έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, σε μια κίνηση συμβολισμού.

Στον κόμβο της Νίκαιας παραμένουν παρατεταγμένα εκτοντάδες τρακτέρ, με την Εθνική οδο Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση και την ευθύνη να ανήκουν στην Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Μητσοτάκης: «Περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών τη Δευτέρα να συζητήσουμε»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ μίλησε για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ακόμα, σχολίασε την πορεία της χώρας από την κρίση στην ανάπτυξη, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων, καθώς και την ανάγκη ενότητας ενόψει των επόμενων εκλογών.

Αναφέρθηκε δε στους αγρότες, καλώντας τους σε διάλογο. «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο», είπε.