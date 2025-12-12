Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026, έστειλε μηνύματα πολιτικής σταθερότητας, κοινωνικής μέριμνας και συλλογικής δράσης.

Ακόμα, σχολίασε την πορεία της χώρας από την κρίση στην ανάπτυξη, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων, καθώς και την ανάγκη ενότητας ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη

«Σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη - χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς κοιτάμε το αύριο».

«Ο Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της πενθήμερης συζητήσης στην ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2026, τόνισε:

«Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες.

Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός.

Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχώv».

«Περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών τη Δευτέρα στις 5 να συζητήσουμε»

Ο Πρωθυπουργός για τα ζητήματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις, δήλωσε: «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Μητσοτάκης στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας: «Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπείρωσης και ετοιμότητας στην Κοινουβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Στάθηκε στη σημασία της ενότητας, όχι μόνο εντός της κομματικής βάσης, αλλά και με άνοιγμα προς πολίτες διαφορετικών αφετηριών, τονίζοντας ότι το διακύβευμα ξεπερνά τα στενά κομματικά όρια και αγγίζει την ίδια την πορεία της χώρας.

ΚΟ Νέας Δημοκρατίας | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Συγκεκριμένα τόνισε:«Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς.

Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό:

Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».

