Απογοητευμένη η Μίνα Αρναούτη: «Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη»

Σχεδόν δέκα χρόνια από το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις στις συνεπιβάτιδές του στο μοιραίο αυτοκίνητο, Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου με ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν.

Συγκεκριμένα στην Μίνα Αρναούτη: 39.000 ευρώ και στη Φρόσω Κυριάκου: 9.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Παντελής Παντελίδης: Η απόφαση των αποζημιώσεων για το τροχαίο - Τι θα πάρουν Κυριάκου και Αρναούτη

Απογοητευμένη και λυπημένη δήλωσε η Μίνα Αρναούτη μιλώντας για πρώτη φορά μετά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών στην εκπομπή «Live News». «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένας δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Τη μητέρα μου που κοιμόταν 5,5 μήνες δίπλα μου στο νοσοκομείο στις καρέκλες. Βγήκε μια απόφαση που είναι κατάφορα άδικη», ανέφερε αρχικά εξιστορώντας στη συνέχεια τον Γολγοθά που αντιμετώπισε με την υγεία της από τα τραύματα που της προκάλεσε το τροχαίο και τα 17 χειρουργεία που χρειάστηκε να κάνει.

Με λεπτομέρειες περιέγραψε μεταξύ άλλων: «Η ζωή μου συνεχιζόταν στα νοσοκομεία 4 χρόνια μετά με χειρουργεία. Είχα συντριπτικά κατάγματα σε όλο μου το σώμα, ανοιχτό πνευμονοθώρακα, είχαν σπάσει τα πλευρά μου, δεν είχα οστά», ενώ επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να της εγγυηθεί για το μέλλον της υγείας της και αν στο μέλλον μπορεί να έχει αναπνευστικό πρόβλημα.

Επιπλέον, η Μίνα Αρναούτη σημείωσε: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία. Δεν είναι ότι θέλω χρήματα για να φτιάξω το μέλλον μου. Το μέλλον μου είναι και η υγεία μου. Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη.

Τα λεφτά που έχασε ο Παντελής Παντελίδης το μοιραίο βράδυ

Η Μίνα Αρναούτη περιέγραψε το μοιραίο βράδυ και τα ποσά που έχασε ο Παντελής Παντελίδης. «Κανείς δεν είπε στην κατάθεσή τους από τους μάρτυρες ότι ο Παντελής δεν ήταν καλά και ήταν “λιώμα” δεν τρίκλιζε, πήγε σε εκείνο το σπίτι, δεν το λέω λέσχη, και έφυγε κανονικά. Δεν ήξερα πόσο ήπιε ο Παντελής στο μαγαζί, πριν πάμε στο σπίτι. Όταν τελικά πήγαμε στο σπίτι, εμένα και την άλλη κοπέλα ουσιαστικά μας έδιωξαν γιατί όταν χάνονται τόσο μεγάλα ποσά δεν θέλει άλλους γύρω.

Νομίζω ο Παντελίδης έχασε 15.000 με 20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ. Υπήρχαν μάρκες, όχι πραγματικά χρήματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πρέπει να ήμασταν εκεί 2,5 ώρες. Ήταν δική του φίλοι. Δεν γνωρίζω αν επρόκειτο για στημένο παιχνίδι εναντίον του. Δεν ήξερα κανέναν, ο Παντελής με πήγε εκεί. Μου είπε απλά “πάμε σε σπίτι να παίξουμε πόκερ”, δεν ήξερα ότι παίζονται τόσο μεγάλα ποσά», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το αν ήταν μεθυσμένος ο Παντελής Παντελίδης, η Μίνα Αρναούτη σημείωσε ότι λίγο πριν το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε σε δύσκολη θέση με το όχημα αλλά «βγήκε με την όπισθεν χωρίς κανένα πρόβλημα», θέτοντας το ερώτημα «πώς γίνεται ένας μεθυσμένος να οδηγεί με την όπισθεν και να μην τρακάρει».

Η στιγμή του τροχαίου

Περιγράφοντας τις στιγμές του τροχαίου, η Μίνα Αρναούτη θυμάται: «Προστάτευσα το κεφάλι μου. Ακουγόταν σαν τρένο που πέφτει πάνω σε τοίχο. Σύρθηκε πάνω στα κάγκελα. Αυτά μπήκαν μέσα στο αμάξι και μας χτύπησαν. Άκουγα χώματα και έλεγα πότε θα σταματήσει. Μου φαινόταν ατελείωτο. Οι διασώστες μου έλεγαν να μην με πάρει ο ύπνος και να κάνω κουράγιο. Έδεσαν το πόδι μου σε ένα ξύλο για να με μεταφέρουν γιατί ήταν σε χάλια κατάσταση. Είπαν ότι φέρνουμε μια κοπέλα για ακρωτηριασμό. Έλεγα ναρκώστε με δεν το αντέχω αυτό το μαρτύριο. Ξύπνησα στην Εντατική 35 κιλά».

«Μέχρι σήμερα δέχομαι απειλές: θα σε βιάσω, θα σε φάω, θα σε μαγειρέψω»

Παράλληλα, η Μίνα Αρναούτη περιέγραψε πως ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά δέχεται απειλές καθώς η ιστορία επανέρχεται στο προσκήνιο και ο Παντελής Παντελίδης υπήρξε ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός. «Μέχρι σήμερα δέχομαι απειλές: θα σε βιάσω, θα σε φάω, θα σε μαγειρέψω. Ο κόσμος είχε ταυτιστεί με τον Παντελή. Ήταν άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έκανε το όνειρό του. Κανένας δεν ήθελε να φύγει».

Η ζωή της δεν είναι ήρεμη μέχρι σήμερα. «Έχω φοβίες και μετατραυματικό στρες. Ξυπνάω και νομίζω ότι δεν έχω οξυγόνο. Συνεχώς λέω θα κάνω εξετάσεις. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό», περιέγραψε και κατέληξε:

«Ζητάω να νόμιμα. Αυτά που δικαιούται κάθε άνθρωπος».