«Αποχαιρετούμε έναν αλύγιστο αγωνιστή»: Το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του αγωνιστή, πρώην Γραμματέα της ΚΝΕ, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ στη Μεταπολίτευση και πρώην βουλευτή του κόμματος, Σπύρου Χαλβατζή.

Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να απευθύνουν το ύστατο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τριανταφύλλου: «Αλύγιστος αγωνιστής, σεμνός και ασυμβίβαστος»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, Νίκος Τριανταφύλλου, αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία και την παρακαταθήκη του Σπύρου Χαλβατζή:

«Είμαι σύντροφος και φίλος του Σπύρου του Χαλβατζή από τη Μεταπολίτευση. Δουλέψαμε σε πολλούς τομείς που το κόμμα μας χρέωσε μαζί, στη ΚΝΕ, στο κόμμα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο Σύλλογο των Αντιστασιακών.

Ο Σπύρος είναι μία μορφή και του αντιδικτατορικού κινήματος αλλά και του κομμουνιστικού κινήματος. Διακρίθηκε για τη σεμνότητά του, την αγωνιστικότητά του, την εμμονή στην ιδέα ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και εφικτός και όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην ΚΝΕ όσο και στο κόμμα αυτό το μήνυμα πέρασε.

Χαιρετούμε σήμερα έναν αλύγιστο αγωνιστή του κομμουνιστικού κινήματος, έναν ασυμβίβαστο της ταξικής πάλης, έναν σεμνό λαϊκό αγωνιστή».

Δούρος: «Ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας»

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Δούρος στάθηκε στη στενή συνεργασία τους και τον ηγετικό ρόλο του εκλιπόντος στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών:

«Τον Σπύρο τον γνώριζα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια κάτω από την ίδια ιδεολογία και τους ίδιους σκοπούς για την ευημερία του λαού μας, για τη δημοκρατία, για τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό. Τα τελευταία χρόνια τον είχαμε και πρόεδρο στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου του 1967.

Ήταν ό,τι το καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας, το κίνημα το προοδευτικό, το κομμουνιστικό.

Ο Σπύρος αντιπροσώπευσε όλες αυτές τις αξίες και αξίζει να τον θυμόμαστε, να του μοιάζουμε όσο μπορούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα».