Αυτή την ώρα τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες ανά την Ελλάδα αριθμούν στις δεκάδες, πλέον 97, παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παρακώλυση συγκοινωνιών και τις απειλές για αυτόφωρα.

Από τις δέκα το πρωί της Τετάρτης (10/12) αγρότες έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Βόλου, αλλά λίγο πριν τις 13.00 το μεσημέρι και μετά από τελεσίγραφο της ΕΛΑΣ, τα τρακτέρ άρχισαν να απομακρύνονται σταδιακά από το σημείο, προκειμένου να μην οξυνθεί η κατάσταση.

«Γνωρίζουμε πως η εισαγγελία θα μας ενημερώσει για σχηματισμό δικογραφίας εναντίον μας, για παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε. Η διαμαρτυρία μας ήταν συμβολική και το λιμάνι δεν το κλείσαμε εμείς αλλά η αστυνομία», δηλωσαν εκπρόσωπόί τους.

Βίντεο του Orange Press Agency από την αποχώρηση των τρακτέρ:

Αγρότες: Ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση

Οι αγρότες αυξάνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, που διαμηνύει πως είναι ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και αιτήματα, αλλά και με τους δρόμους ανοιχτούς.

Διαβάστε ακόμα: Πάτρα: Κλούβα των ΜΑΤ εμπόδισε ασθενοφόρο εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

«Όχι σε ακραίες ενέργειες», είναι το μήνυμα που εκπέμπει εξαρχής το Μαξίμου, όπου βρίσκεται στο τραπέζι το σενάριο για νέο πακέτο μέτρων, μεταξύ άλλων και της παράτασης του προγράμματος «ΓΑΙΑ» για φθηνό αγροτικό ρεύμα.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας σχεδιάζουν το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου. Θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Δεν θέλουν να εμποδίσουν, όπως λένε, την κυκλοφορία.

Η παραμονή τους στο σημείο αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες, ενημερώνοντας τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η εθνική με την περιμετρική υπάρχει κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας, που δεν επιτρέπουν την περαιτέρω μετακίνηση των αγροτών, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και ασθενοφόρων.

Αυτή τη στιγμή γίνονται συνομιλίες των αγροτών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ στον κόμβο του Ρίου και την περιοχή της Γαβρολίμνης.