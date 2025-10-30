Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις της σοκαριστικής υπόθεσης με τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στην Φοινικούντα, για την οποία έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι που συνεχίζουν και αλληλοκατηγορούνται για το φονικό.

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία συνεχίζονται και μάλιστα, βιντεοληπτικό υλικό, η διαδρομή των δραστών και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ερευνώνται προκειμένου οι Αρχές να λύσουν το μυστήριο του εγκλήματος στην Φοινικούντα.

Σύμφωνα με το Mega, ένα από τα στοιχεία που θεωρούν κρίσιμο οι Αρχές είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις που έχουν κάνει και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο δράστες του διπλού φονικού την ημέρα της δολοφονίας αλλά και κατά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως αποκαλύπτει το Live News, λίγο πριν την απόπειρα του Σεπτεμβρίου οι δράστες επικοινωνούν πολλές φορές μέσω του «πακιστανικού» κινητού τους με ένα άγνωστο κινητό.

Συγκεκριμένα, το κινητό τηλέφωνο 6976****** που ανήκει σε έναν άνδρα με τα αρχικά L.A και καταγωγή από το Πακιστάν, με 25 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, επικοινωνεί με τον άγνωστο αριθμό 6976****:

-Στις 19.21 μιλάνε για 1’’

-Στις 19.29 ανταλλάσσουν μήνυμα

-Στις 19.31 μιλάνε για 32’’

-Στις 19.53 ανταλλάσσουν μήνυμα

-Στις 20.07 μιλάνε για 47’’

-Στις 20.17 μιλάνε για 5’’

Υπενθυμίζεται πως η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγινε στις 20.15.

Επίσης, αποκαλύπτεται πως δύο μέρες πριν τη δολοφονία στέλνεται ένα μήνυμα από το «πακιστανικό» τηλέφωνο στο κινητό ενός στενού συγγενικού προσώπου του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Συγκεκριμένα, το κινητό που ανήκει στον A.Μπ. με καταγωγή από το Πακιστάν, 69701*****, και διεύθυνση το Κερατσίνι, ο οποίος μάλιστα έχει και 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, στέλνει μήνυμα στις 3/10 στις 21.07 στο στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η διεύθυνση που δηλώνεται και στα δύο «πακιστανικά» κινητά, παρά το γεγονός πως είναι δηλωμένα σε διαφορετικό όνομα, είναι ο Κολωνός.