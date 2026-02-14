Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι επιμέρους λόγοι για τους οποίους η Εισαγγελέας αποφάσισε την εκ νέου σύλληψη και κράτηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα, που λειτουργούσε ουσιαστικά ως «παγίδα θανάτου» για τις εργαζόμενες.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, έξι ήταν τα σημεία που ανέδειξε η έρευνα των Αρχών για τη διαχείρηση της μονάδας από τον ιδιοκτήτη και άλλους υπευθύνους, που επηρέασαν την παραπάνω απόφαση.

Βιολάντα: Οι έξι όψεις του εγκλήματος

Ως πρώτο σημείο αναφέρονται οι καταθέσεις 15 υπαλλήλων της μονάδας, οι οποίοι αποκάλυψαν πως είχαν ήδη προειδοποιήσει για τη μοιραία διαρροή προπανίου.

Δεύτερον, η μη έγκριση ενός κονδυλίου που προοριζόταν για την επισκευή των σωληνώσεων μεταφοράς των καυσίμων, για το οποίο είχε αιτηθεί επίσημα εμπειρογνώμονας που είχε διαπιστώσει το πρόβλημα.

Ως τρίτο σημείο αναφέρονται οι ίδιες οι κατασκευαστικές αστοχίες στις σωληνώσεις, οι οποίες λανθασμένα ήταν υπογειοποιημένες, χωρίς θωρακίσεις και με προβληματικές συνδέσεις, κατασκευασμένες το 2008, χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχων.

Τέταρτον, το ευρύτερα προβληματικό δίκτυο των δεξαμενών προπανίου, που εκτιμήθηκε ως προβληματικό, ενώ ως πέμπτο σημείο αναφέρεται πως οι υπεύθυνοι της μονάδας, είχαν αποκρύψει πως μέρες πριν την έκρηξη, είχαν ζητήσει από τον προαναφερθέντα τεχνικό να εξετάσει τμήμα του εργοστασίου λόγω ύποπτων οσμών.

Τέλος, έγγραφο με εικονικές αυτοψίες στο εργοστάσιο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρικάλων, από τις 19 Σεπτεμβρίου του 2011, που υποστηρίζει πως η μονάδα δεν κατέγραφε κατασκευαστικές αστοχίες.

Βιολάντα: Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο

Η κατηγορία για πρόκληση εμπρησμού και έκρηξης μετατράπηκε από αμέλεια σε κακούργημα, δηλαδή από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε πράξη με ενδεχόμενο δόλο, μετά τα ευρήματα των αρχών.

Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα δικαστήρια Τρικάλων, όπου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις νέες κατηγορίες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα».