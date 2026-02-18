Αποκάλυψη για Βιολάντα: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Το σοκαριστικό εύρημα για τη βάνα ασφαλείας

Στη δημοσιότητα ήρθε το πόρισμα «κόλαφος» της πυροσβεστικής για τη «Βιολάντα», με έγγραφα και φωτογραφικά ντοκουμέντα που επαληθεύουν τη σωρεία τεχνικών παρατυπιών, που οδήγησαν στην τραγωδία με τις 5 νεκρές εργάτριες.

Όπως αποκαλύπτει το OPEN, στις φωτογραφίες από τον χώρο του δυστυχήματος η πυροσβεστική έχει σημειώσει τα σημεία από τα οποία διέρχονταν οι υπόγειες σωληνώσεις των αντλιών αέριων καυσίμων.

Ένα εύρημα που σοκάρει έχει να κάνει με μία ηλεκτρική βάνα ασφαλείας, εξάρτημα το οποίο μπορεί να διακόψει τη διαρροή αερίου άπαξ και ανιχνεύσει κάτι τέτοιο.

Βιολάντα: Συναγερμός εκτός πρίζας

Ο παραπάνω μηχανισμός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και όπως δείχνει η σχετική φωτογραφία, δεν ήταν συνδεδεμένη σε καμία παροχή ρεύματος, απαραίτητη για να λειτουργεί, ενώ είναι άγνωστο εάν υπήρχε στο σημείο υποδομή κατάλληλη για να τροφοδοτείται.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ένα τέτοιο σύστημα, εφόσον λειτουργούσε κανονικά, θα είχε αποτρέψει την πολύνεκρη τραγωδία, ενώ θα είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την επισκευή του προβλήματος.

Αυτά αναφέρει εκτενώς και το πόρισμα, συγκεκριμένα: «Ακόμα και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου».

Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης

Στη φυλακή θα περάσει τις επόμενες ημέρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα με απόφαση του εισαγγελέα, μετά τη μαραθώνια απολογία του, η οποία είχε διάρκεια περίπου 4,5 ώρες, θα μείνει προσωρινά κρατούμενος.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα ΜΜΕ, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις που καταδεικνύουν πλήρη αδιαφορία για τα συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και όλων των εγγράφων πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και για την δεύτερη μονάδα στο Πετροπόρο.

Συγκεκριμένα η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές για:

Αγνοημένοι συναγερμοί: Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Ενημέρωση διοίκησης: Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

Κρίσιμες ώρες πριν την έκρηξη: Μαρτυρία εργαζομένου αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.