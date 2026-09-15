Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Ο απαγορευτικός συνδυασμός θεραπειών που απέβη μοιραίος

Άλλο ένα στοχείο έρχεται να ρίξει φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και τις συνθήκες υπό τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία την προηγούμενη ημέρα πριν τον θάνατό του. Η εν λόγω θεραπεία, καθαρίζει το έντερο και όπως επισημαίνουν οι γιατροί, σε συνδυασμό με τη πλασμαφαίρεση μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του ασθενή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η υδροθεραπεία ενδέχετα να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στα υγρά του οργανισμού και απώλεια ηλεκτρολυτών, όπως το νάτριο και το κάλιο. Η πλασμαφαίρεση, όμως, αφαιρεί και αντικαθιστά μεγάλες ποσότητες πλάσματος.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο οργανισμός μπορεί να είναι επιβαρυμένος καθώς έχει υποστεί αφυδάτωση ή να παρουσιάζει διαταραχές στους ηλεκτρολύτες και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης, υπότασης, υποβολαιμικού σοκ, καρδιακών αρρυθμιών και αιμοδυναμικής αστάθειας.

Επομένως, η συμβουλή που μεταδίδουν οι γιατροί στους ασθενείς είναι να έχουν ενημερώσει σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε υδροθεραπεία ή υδροκαθαρισμό εντέρου και θέλουν να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται ειδικές εξετάσεις ή ακόμα αναβάλλεται και η πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με την αναφορά της κατηγορούμενης γιατρού, η υδροθεραπεία είχε προηγηθεί της πλασμαφαίρεσης κατά λίγες ώρες.