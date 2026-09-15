Θάνατος Μαζωνάκη: Εξετάζεται αν χορηγήθηκε ουσία πριν την πλασμαφαίρεση - Τα ερωτήματα και τα «κενά»

Οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε τη τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Τα νέα στοιχεία που παραδίδει το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος με το οποίο διενεργήθηκε η πλασμαφαίρεση, φωτίζουν καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και διαψεύγουν το ζευγάρι γιατρών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ τα ευρήματα «καίνε» τους γιατρούς για μια σειρά εγκληματικών λαθών.

Οι γιατροί αρνούνται τη κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται ενώπιον του ανακριτή να εμμείνουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς, αρνούμενοι την κατηγορία που τους έχει αποδοθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μάλιστα, ο γιατρός υποστηρίζει μέχρι και σήμερα ότι δεν είχε καμία γνώση, ότι δεν ήταν παρών στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και ότι ειδοποιήθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τις 16:00.

Σημειώνεται ότι αν αποδειχθεί ότι τέλεσαν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τότε η μόνη ποινή που υπάρχει είναι αυτή των ισοβίων. Είναι η ίδια ακριβώς ποινική μεταχείριση με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βεβαίως μετά την απολογία τους είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της προσωρινής τους κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικό αδίκημα το οποίο είχε αποδοθεί στους κατηγορουμένους ήταν αυτό της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, το οποίο αναβαθμίστηκε, καθώς φαίνεται να υπάρχει πλέον αιτιώδης σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την τελική απόφαση για τους δυο γιατρούς θα λάβουν ανακριτής και εισαγγελέας μετά τις απολογίες τους και η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη.

«Κενά» που θα απαντηθούν με την άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έδειξε με χρονική σειρά τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, όμως βλέπουμε πως υπάρχουν ορισμένα κενά, τα οποία οι Αρχές ελπίζουν ότι θα απαντηθούν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να ενωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Η γιατρός που ήταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως τράβηξε φωτογραφίες τον τραγουδιστή στις 14:45 και εκείνη είναι η επίμαχη στιγμή. Από τα αποτελέσματα της άρσης οι αρχές ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Έστειλε τις φωτογραφίες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο; Πιθανόν στο σύζυγό της; Για αυτό επέστρεψε εσπευσμένα;

Ακολούθησε και άλλη επικοινωνία μεταξύ των δύο; Είτε από μηνύματα είτε τηλεφωνική;

Με ποιον άλλον πιθανά να επικοινώνησε τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πάει λάθος;

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 15:25 που χτύπησε ο συναγερμός στο μηχάνημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά στο επίκεντρο των Αρχών είναι τι γίνεται στο παράθυρο μεταξύ 14:45 – 15:25.

Τρία alert από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Οι έμπειροι αξιωματικοί της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έχουν ήδη συντάξει μακροσκελή έκθεση με στοιχεία που έχουν προκύψει απο την έως τώρα εξέταση των πειστηρίων και έχουν αποσταλεί στον ανακριτή.

Στο πόρισμα περιγράφεται λεπτό προς λεπτό η λειτουργία του μηχανήματος.

Συγκεκριμένα, στις 14:14 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκινά να λειτουργεί.

Στις 14:25 χτυπάει το πρώτο διπλό alarm που ειδοποιεί ότι ο ασθενής έχει ανεβασμένη πίεση και εμφανίζει συμπτώματα θρόμβωσης.

Η γιατρός προσπερνάει την ένδειξη και στις 14:37 ξεκινάει την πλασμαφαίρεση και ανταλλαγή αίματος.

Στις 15:22 έως τις 15:27 χτυπάει ξανά alarm και το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, δηλαδή να μεταφέρει αίμα.

Στις 15:45 το τρίτο κατά σειρά alarm αυτή τη φορά ειδοποιεί ότι δεν υπάρχει καρδιακός παλμός.

Η γιατρός για ακόμη μια φορά κάνει επανεκκίνηση, η οποία κρατάει δέκατα του δευτερολέπτου καθώς δεν υπάρχει καρδιακός παλμός. Τελικά και στις 16:11 πραγματοποιείται η κλήση στο ΕΚΑΒ.