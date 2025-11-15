Αποκαλυπτήρια μνημείου για τα θύματα στη Μάνδρα: 25 μαύρα μπαλόνια στον ουρανό, όσοι και οι νεκροί

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αλλά και οργής για την πρόσφατη αθώωση όλων των κατηγορουμένων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Σάββατο (15/11), οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, που στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους.
Συγγενείς και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης για το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων. Αμέσως μετά, στην πλατεία Κοροπούλη και Στρατηγού Ρόκα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που αφιερώνεται στις «25 Αδικοχαμένες Ψυχές».
Διαβάστε ακόμα: Μάνδρα 8 χρόνια μετά: «Στη δίκη γίνανε ανήθικα πράγματα» - Γιατί δεν γνωρίζουμε τα θύματα της τραγωδίας
Με τα πρόσωπα σφιγμένα από τον πόνο και πολλούς να κρατούν τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους ή απλά έναν λουλούδι, οι οικογένειες των θυμάτων ανανέωσαν την υπόσχεσή τους ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για δικαίωση, παρά την πρόσφατη δικαστική απόφαση.
Όπως ανέφερε και ο Σύλλογος Πληγέντων, με πρόεδρο τον Αναστάσιο Μπερέτα (ο οποίος έχασε τον πατέρα του στην τραγωδία), τα θύματα ήταν «θύματα της αδιαφορίας και της ανικανότητας ενός κράτους που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».
Οι μνήμες της 15ης Νοεμβρίου 2017 παραμένουν νωπές, με τις περιγραφές των κατοίκων να συγκλονίζουν.
«Ο σύζυγός μου, Λιολιόπουλος Χρήστος, πήγαινε για δουλειά και πνίγηκε πάνω στο βουνό. Παρασύρθηκε μέχρι το λιμάνι της Ελευσίνας και από εκεί ανασύρθηκε νεκρός», ανέφερε η Χριστίνα Σεραφίνα, σύζυγος ενός εκ των θυμάτων.
Μια άλλη κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Ο θόρυβος ήταν απ' το νερό που ερχόταν και έφερνε φερτά υλικά. Κάδους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοκίνητα, μέχρι και ένα ψόφιο άλογο πέρασε μπροστά απ' το σπίτι. Τη μαμά δεν προλάβαμε, γιατί άνοιξε η πόρτα, την έβγαλε από το μεντρεσέ και μπήκε μέσα ένα 80 ύψος νερού».
Η πένθιμη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους συγγενείς να αφήνουν 25 μαύρα μπαλόνια να ανέβουν στον ουρανό, ένα για κάθε ψυχή που χάθηκε.
