Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό: Κανονικά οι συρμοί προς αεροδρόμιο

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό, όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ.

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση της Γραμμής 3 του Μετρό, η κυκλοφορία το πρωί της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, προσωρινά διεξαγόταν στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Εκτός λειτουργίας ήταν οι σταθμοί Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο με τους συρμούς να μην περνούν από τους ενδιάμεσους σταθμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Αποτέλεσμα ήταν εικόνες χάους στη λεωφόρο Μεσογείων όπου οι Αθηναίοι περίμεναν τα λεωφορεία για να πάνε στους προορισμούς τους, τα οποία αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο λόγω ασφυκτικής πληρότητας.

Εκνευρισμός, σπρώξιμο και...ποδαράτο περίμενε εκατοντάδες πολίτες το πρωί της Τρίτης για να πάνε στις δουλειές τους και μεγάλη αναστάτωση για πολίτες που έτρεχαν να προλάβουν τις πτήσεις τους στο αεροδρόμιο.