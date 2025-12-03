Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 (μπλε) του μετρό, μετά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης που εμφανίστηκε στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας.
Διαβάστε ακόμα: Χάος στο Μετρό: Πνίγηκαν από κόσμο οι σταθμοί που έκλεισαν λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης
Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, η κίνηση των συρμών διεξάγεται κανονικά σε όλο το τμήμα της γραμμής.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, διεκόπη η λειτουργία ενός μετασχηματιστή στο Μαρούσι προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μεταξύ άλλων και εμπορικού κέντρου της περιοχής και του μετρό.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».
