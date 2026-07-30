Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Μετρό - Συνελήφθη ο άνδρας που κατέβηκε στη σήραγγα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 2 του Μετρό, μετά τον συναγερμό που σήμανε σήμερα, Πέμπτη (30/07), το πρωί, όταν άνδρας μπήκε μέσα σε σήραγγα.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η διακοπή των δρομολογίων διήρκεσε περίπου 6 λεπτά και προκλήθηκε αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, σε μία ώρα αιχμής.
Από την έρευνα των υπευθύνων, ο άνδρας εντοπίστηκε στον σταθμό Σύνταγμα όπου και συνελήφθη.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο, η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε άμεσα.
Πλέον, τα δρομολόγια της κόκκινης γραμμής του Μετρό διεξάγονται κανονικά, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.
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