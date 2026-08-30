Μενού

Αποκαταστάθηκε η τηλεματική του ΟΑΣΑ – Τέλος στην ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες λεωφορείων

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του ΟΑΣΑ με την τηλεματική στα λεωφορεία. Τέλος η ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες της Αττικής.

Reader symbol
Newsroom
Αστικό λεωφορείο
Αστικό λεωφορείο | Φωτ. Αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τρεις μέρες χωρίς τηλεματική έμεινε η Αττική και χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν το λεωοφορείο δυσκολεύτηκαν στις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σήμερα Κυριακή (30/08), και οι επιβάτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τα δρομολόγια από αύριο Δευτέρα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ αναφέρει: «Η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31/8/2026 θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους». 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ