Αποκαταστάθηκε η τηλεματική του ΟΑΣΑ – Τέλος στην ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες λεωφορείων

Τρεις μέρες χωρίς τηλεματική έμεινε η Αττική και χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν το λεωοφορείο δυσκολεύτηκαν στις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σήμερα Κυριακή (30/08), και οι επιβάτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τα δρομολόγια από αύριο Δευτέρα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ αναφέρει: «Η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31/8/2026 θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους».