Αποκλείει το σενάριο ληστείας για την υπόθεση της 24χρονης η Δημογλίδου: Τι εξετάζουν οι αρχές για τον ξυλοδαρμό στη Βέροια

Μυστήριο παραμένει το πώς και γιατί ξυλοκοπήθηκε η 24χρονη που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε πυλωτή σε περιοχή κοντά στη Βέροια. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου μίλησε για το τι εξετάζουν οι αρχές, τονίζοντας ότι έχουν αποκλείσει το σενάριο της ληστείας.

Μιλώντας στο Mega, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» διευκρίνησε: «Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο.

Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», συνέχισε η κ. Δημογλίδου.

Βέροια: Το χρονικό

Η 24χρονη βρέθηκε ξυλοκοπημένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Βέροιας αλλά οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή της είναι πιο σοβαρή και αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

