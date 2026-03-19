Μυστήριο στη Βέροια με τον ξυλοδαρμό της 24χρονης: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Η έκκληση της αδελφής της

Μυστήριο των αρχών παραμένει η υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πυλωτή σε μια περιοχή κοντά στη Βέροια εχθές (18/03).

Η νεαρή φέρεται να δίνει μάχη στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και διακομίστηκε από το Νοσοκομείο στη Βέροια καθώς οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή της είναι σοβαρή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τραύματα στο κεφάλι.

Οι αρχές εξετάζουν το κίνητρο του ξυλοδαρμού αλλά και το αν πρόκειται για έναν ή παραπάνω δράστες.

Βέροια: Η έκκληση της αδελφής της 24χρονης

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην οικογένεια το γεγονός ότι η κατάσταση για την κοπέλα είναι αρκετά κρίσιμη με τους γιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σοβαρών και μόνιμων επιπλοκών.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη ή τυφλή», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της, όπως μεταφέρει το thestival.gr.

Μέσα από δημόσια έκκληση, η ίδια ζητά από οποιονδήποτε γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, τονίζοντας πως το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αινιγματική την απουσία μαρτύρων.