Απόκοσμο σκηνικό στη Χίο: Η φωτιά έφτασε στη θάλασσα, καίγονται τα Λιμνιά

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στη Χίο με τη φωτιά να μαίνεται και να καίει τα Λιμνιά.

Εκτός από το μέτωπο Πισπιλούντας που καίει ανεξέλεγκτα, η φωτιά το βράδυ της Τρίτης (12/8) έχει περικυκλώσει τα Λιμνιά, ενώ ήδη έχουν εκκενωθεί τα χωριά Μάναγρος, Μαγεμένα και Χωρή.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές επιχειρούν στα πλαίσια της γνωστής τακτικής να μην υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, πρότιστα και μετά περιουσίες ενώ ήδη και για τους συγκκριμένους οικισμούς, που υπ' όψιν αυτή την περίοδο είναι γεμάτη τουρίστες, έχει υπάρξει προειδοποίηση εκκένωσης από το 112.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, πέρασε το δρόμο προς το πρώην Βενζινάδικο και κατευθύνεται στο Μάναγρο!

Νωρίτερα, το Λιμενικό έστησε επιχείρηση απεγκλωβισμού 54 ατόμων από τις παραλίες Λιμνιά και Αγία Μαρκέλλα.

