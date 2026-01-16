Απόκριες 2026: Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

Το Πάσχα για τους πιστούς θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν. Φέτος το 2026, το Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ προηγούνται η Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα.

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026

Η περίοδος των Αποκρεών για το 2026 ξεκινά νωρίς, με το Τριώδιο να ανοίγει την 1η Φεβρουαρίου. Η Τσικνοπέμπτη 2026 πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου, δίνοντας το σύνθημα για το παραδοσιακό ψήσιμο, ενώ οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και την επομένη, 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα.

Όλες οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και οι επίσημες εορτές

Εκτός από το Πάσχα, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις. Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους για να προγραμματίσετε τις αργίες και τα τριήμερα σας:

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026 (Τριήμερο)

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (Τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (Τριήμερο)

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 είναι μια αρκετά ευνοϊκή χρονιά για μικρές αποδράσεις, καθώς δημιουργούνται τα εξής τριήμερα:

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας: 21 – 23 Φεβρουαρίου.

Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1 – 3 Μαΐου.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.

Τριήμερο Χριστουγέννων: 25 – 27 Δεκεμβρίου.

