Απόκριες 2026: Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

Το Πάσχα για τους πιστούς θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν. Φέτος το 2026, το Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ προηγούνται η Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα.
Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026
Η περίοδος των Αποκρεών για το 2026 ξεκινά νωρίς, με το Τριώδιο να ανοίγει την 1η Φεβρουαρίου. Η Τσικνοπέμπτη 2026 πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου, δίνοντας το σύνθημα για το παραδοσιακό ψήσιμο, ενώ οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και την επομένη, 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα.
Όλες οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα και οι επίσημες εορτές
Εκτός από το Πάσχα, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις. Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους για να προγραμματίσετε τις αργίες και τα τριήμερα σας:
- Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026 (Τριήμερο)
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (Τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (Τριήμερο)
- Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026
Τα τριήμερα του 2026
Το 2026 είναι μια αρκετά ευνοϊκή χρονιά για μικρές αποδράσεις, καθώς δημιουργούνται τα εξής τριήμερα:
- Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας: 21 – 23 Φεβρουαρίου.
- Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 1 – 3 Μαΐου.
- Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου.
- Τριήμερο Χριστουγέννων: 25 – 27 Δεκεμβρίου.
