Χίος: Αιτήματα των δικηγόρων του Μαροκινού για την «διελεύκανση της υπόθεσης»

Σειρά αιτημάτων, τα οποία –όπως επισημαίνουν– «θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, κάτι που επιθυμούν όλοι», κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, ο οποίος κατηγορείται ως χειριστής της μοιραίας λέμβου στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 25.

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, το συμπληρωματικό ανακριτικό υλικό έχει ήδη διαβιβαστεί από την αρμόδια Ανακρίτρια στο Λιμεναρχείο Χίου, προκειμένου να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Στο πλαίσιο της ανάκρισης, η υπεράσπιση υπέβαλε αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συμπληρωματική εξέταση του τελευταίου μάρτυρα, την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του κατηγορουμένου με λιμενικούς, την αναπαράσταση της σύγκρουσης, την ανάσυρση της λέμβου, καθώς και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικό νηογνώμονα – ναυπηγό μηχανικό. Παράλληλα, ζητείται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των λιμενικών, η προσκόμιση των επικοινωνιών μέσω του συστήματος VHF του ΕΣΚΕΔ, καθώς και η εξέταση τυχόν καταγραφών από κάμερες.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υπενθυμίζουν ότι, με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας, έχει διαταχθεί η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τονίζουν πως «δεν έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις ενοχής», επισημαίνοντας ότι κανένας από τους μάρτυρες που κατέθεσαν δεν έχει αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο ως τον χειριστή της λέμβου.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και εκτιμούμε το έργο της Ανακριτικής Αρχής, που έχει ήδη φωτίσει σημαντικές πτυχές της υπόθεσης, με την προσδοκία μιας δίκαιης και ανεπηρέαστης από πολιτικές πιέσεις διαδικασίας», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η νοσηλεία εννέα προσφύγων και μεταναστών στο Νοσοκομείο Χίου. Πέντε παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική, ενώ έξι παιδιά με τρεις συνοδούς γονείς έχουν ήδη μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Επιπλέον, δύο ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και δύο ενήλικες σε άλλες κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».